Provincie Utrecht mag wolf voorlopig niet vangen en zenderen

Volgens de rechtbank had de provincie te weinig inzage gegeven in incidenten met de betreffende mannetjeswolf. Daardoor was niet goed te beoordelen of de wolf echt een gevaar is voor de omgeving, zoals de provincie stelt. Ook is niet bekend wat voor andere maatregelen genomen kunnen worden. De wolf was de afgelopen maanden bij een aantal incidenten met honden betrokken. Veel honden liepen niet aangelijnd, de wolf zag deze honden mogelijk als potentiële partner.