Poten van plofkippen zijn er slecht aan toe

De voetzolen van plofkippen zijn in driemaal slechtere conditie dan die van langzamer groeiende kippen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Veel vleeskuikens hebben last van ontstoken wonden aan hun voetzolen omdat ze hun hele leven in hun eigen zure poep staan. Bij plofkippen komt dit probleem vaker voor, vooral omdat zij leven in stallen met meer dieren – en dus ook poep – per vierkante meter.