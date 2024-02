PFAS in zeeschuim is geen reden voor een zwemverbod

De provincie Zuid-Holland ziet geen reden om een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod in te stellen langs de kust omdat daar PFAS is aangetroffen in zeeschuim. Dat schrijft het provinciebestuur in een antwoord op een groot aantal vragen van elf partijen uit Provinciale Staten. Volgens de provincie is het veilig genoeg om in zee te zwemmen, iets wat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) eerder ook al zei. "Er is op dit moment langs de kust geen sprake van een noodsituatie", aldus Zuid-Holland.