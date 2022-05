Paringsdansje van de kraanvogel | Zelf Geschoten

De kraanvogels zijn aan het paren. Deze vogels zijn goede dansers, en dat laten ze graag zien in het paringsritueel. Deze video is gemaakt door Ruben Drost.

De vogels stappen sierlijk rondom elkaar. Dan gaat het vrouwtje staan, met de vleugels gespreid. Dat is een uitnodiging voor het mannetje, die al gauw nadert. Voorzichtig loopt hij naar haar toe. Dan springt hij bovenop. De paring vindt plaats. Als het voorbij is springt het mannetje weer van haar rug. Het vrouwtje is blij: ze maakt een vreugdedansje en gooit gras hoog op.