Paring van sepia's is een kleurrijk ritueel

Een sepia, ook wel zeekat genoemd, is een inktvis met een platte inwendige schelp en een kort, breed lichaam met acht korte armen en twee lange tentakels. Sepia's hebben pigmentcellen in hun huid waarmee ze van kleur kunnen veranderen en hun uiterlijk kunnen aanpassen aan de omgeving. Daarnaast kunnen ze de vorm van hun huid veranderen, stekels en tentakels vormen om beter op te gaan in hun omgeving. Maar tijdens de paring verschieten ze snel van kleur, oa. Krijgt hun lichaam het opvallende zebra-achtige patroon. In het filmpje zie je ook hoe de buik van de sepia fluorescerend groen kleurt.