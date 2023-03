Paring van de fuut | Zelf Geschoten

In Alkmaar werd de paring van twee futen gefilmd door Eduard van Amstel: "Prachtig hoe ze elkaar cadeautjes brengen in de vorm van plantjes".

Futen zitten nu in hun broedseizoen, maar dat is niet verwonderlijk. Hun broedseizoen duurt namelijk heel lang, van maart tot in oktober. En soms broeden ze zelfs in de winter! Futen staan erom bekend dat ze prachtig kunnen baltsen. Als een man en vrouw elkaar gevonden hebben, imiteren ze elkaars bewegingen. Ze schudden vooral vaak met de kop. Chris Biesheuvel filmde ook twee baltsende futen.