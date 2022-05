Parende knobbelzwanen | Zelf Geschoten

Wat een mooi beeld! Dick Verton stuurt deze video in van een koppel knobbelzwanen, die bezig zijn met de paring. Dat is een sierlijke procedure.

In de video zie je de zwanen eerst een paar keer hun kopjes onder water steken. Dan is het zover. Het mannetje klimt op de rug van het vrouwtje. Hij pakt haar nek vast met zijn snavel. Zo houdt hij haar boven water tijdens het paren. Na een paar seconden is de paring voorbij. De zwanen strekken hun nek lang uit en komen dan weer samen. Hun nekken vormen een ‘hartje’. Ze schudden met hun staart, en dan gaan ze zich wassen.