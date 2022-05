Parende kleine plevieren | Zelf Geschoten

De kleine plevier is een pioniersoort. Dat betekent dat hij zich vestigt op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen of bouwplaatsen. Paartjes kunnen dicht bij elkaar broeden maar zijn wel territoriaal. Ze nestelen in een kuiltje in de grond, bekleed met wat steentjes. De kleine plevier legt één tot drie broedsels per jaar. Beide ouders verzorgen de jongen.