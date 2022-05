Parende bevers | Winnaar Zelf Geschoten

Bevers paren in het water. Voor de paring voeren de bevers een paringsritueel uit: het vrouwtje en het mannetje achtervolgen elkaar op het land en in het water. De paring gebeurt 'buik tegen buik', anders zit de staart namelijk in de weg. Het mannetje klampt zich vast aan de zijkant van het vrouwtje en positioneert de geslachtsorganen tegen elkaar. Dat is bij de bever een cloaca .

Deze paring is opvallend wegens de tijd van het jaar. De bevers werden in maart gefilmd. De Zoogdiervereniging legt uit waarom dat vreemd is: "Paringen vinden plaats rond januari. Maart is laat! Wie weet of er dan ook een laat nest komt, of het was geen echte paring."