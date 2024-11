Paddenstoelen zijn de stofzuigers en voeders van de natuur

Eigenlijk wist de mens heel lang niet wat paddenstoelen nu precies waren. Eerst werd gedacht dat het een soort plant zonder wortels of bladeren was. Dat heeft in de geschiedenis van de mensheid voor veel spookverhalen gezorgd; want die ‘planten’ konden niet anders dan gevoed worden door de duivel en alleen een heks wist welke giftig waren en welke niet. Dankzij de wetenschap weten we inmiddels beter en leren we steeds meer over de wondere wereld van schimmeldraden en hun paddenstoelen.