Paddenstoel is niet alleen iets van de herfst

Paddenstoelen worden geassocieerd met de herfst. Toch zijn andere jaargetijden zeker niet zwamloos. Er zijn ‘vaste’ paddenstoelen die het hele jaar te zien zijn, soorten die in de lente of zomer leven, maar ook typische wintersoorten. Verslaggever Pleun Aarts zoekt met Jelte Vredenbregt in het Edese Bos naar een bijzondere winterpaddenstoel: de dennenslijmkop.

De tonderzwam is een typische meerjarige, vaste paddenstoel. Het is een zwakteparasiet, dat wil zeggen dat ze parasiteren op verzwakte gastheren, vaak beuken of berken. Ze kunnen erg groot worden en voelen kurkachtig aan. Doordat ze zo taai zijn, zijn ze goed bestand tegen vorst. Je kunt ze daarom het hele jaar door treffen.

Dennenslijmkop

Nu het net een paar dagen heeft gevroren is het opletten geblazen op de dennenslijmkop. Deze paddenstoel is een typische wintersoort, je vindt ze namelijk pas vaak na de eerste nachtvorst. De hoed is bij deze soort slijmerig, vandaar de naam. Deze prachtige soort wordt helaas steeds zeldzamer.

Zelf waarnemen

Zelf dennenslijmkoppen zien? Ze komen vooral voor in gemengde bossen en naaldbossen op kalkrijke en voedselarme bodems, en dan vaak in de buurt van jeneverbessen, dennen of sparren. Met deze soorten vormen ze namelijk een samenwerkingsverband.