Paaiplek voor rivierprikken, Doggersbank en overige onderwerpen

Ons land telt tienduizend schoolgebouwen, waarvan vijfduizend gebouwd zijn na de Tweede Wereldoorlog. Als het op modernisering aankomt, worden zeker die jongste schoolgebouwen nogal eens gesloopt en opnieuw opgebouwd. En dat is zonde, zegt de stichting Mevrouw Meijer. Met hun pamflet ‘Beter dan sloop’ breken zij een lans voor opknappen in plaats van slopen.

Rivierprikken naar hun paaiplek helpen

De lente is begonnen en daarmee ook de start van het trek- en paaiseizoen voor vissen. Zoals de rivierprik. Deze wonderlijk uitziende trekvis zwemt helemaal vanuit de Noordzee de rivieren en beken op om zich voort te planten. Alleen stoot het dier hier en daar zijn neus tegen objecten die wij mensen in het water hebben geplaatst, zoals warmtekrachtcentrales. In de buurt van Hattem helpen ecologen de prikken een handje door ze te vangen en elders op de route weer uit te zetten.

Rivierprik overzetten © Vroege Vogels

Petitie tegen besluit Mona Keijzer is een succes

Vogelbescherming Nederland overhandigt aanstaande dinsdag een petitie aan Mona Keijzer, de minister van Volkshuisvesting. De natuurorganisatie is boos over een besluit van de minister. Keijzer schrapte eind vorig jaar de afspraak dat bij nieuwbouw en grootschalige renovatie neststenen voor beschermde diersoorten als vogels en vleermuizen verplicht worden. Het is een afspraak tussen onder andere natuurorganisaties en de bouwsector. In Vroege Vogels een gesprek met Louis van Oort van Vogelbescherming. Meer informatie over de petitie (die nog loopt en al 40.000 keer is getekend) is hier te vinden.

© Bron Pixabay

Goed nieuws voor de biodiversiteit

Op een grote VN-top in Italie is donderdag op het nippertje een belangrijk akkoord bereikt over het beschermen van de biodiversiteit. In Rome is een deal gesloten over een financieringsplan voor het behoud van natuur. Zo komt er een vijfjarig plan om geld vrij te maken en het geld te verdelen. Ook komt er een systeem om te garanderen dat de landen zich aan de afspraken houden. In Vroege Vogels een gesprek met Maxime Eiselin, van de internationale organisatie voor natuurbehoud IUCN NL.

© Vroege Vogels

Bescheming Doggersbank

Kaart van Doggerland 8000 jaar geleden © Olaf Odé voor RMO

De Doggersbank is een enorme zandbank op zo’n 250 kilometer van Den Helder. Biologen zien dit als een van de meest ongerepte en bijzondere natuurgebieden van ons land. En een belangrijke kraamkamer in de Noordzee voor onder meer haaien, roggen en haring. Gekgenoeg laat de bescherming te wensen over. Een internationale coalitie van Natuurorganisaties lanceert nu een omvangrijk programma om de Doggersbank te herstellen en te beschermen: Het Rewilding Dogger Bank programma. In Vroege Vogels een gesprek met Emilie Reuchlin, directeur van stichting Doggerland, een van de betrokken organisaties.