In het bos waar wij naar overwinterende sluipwespen zoeken, staan opvallend veel dode bomen, vooral zomereiken. "Dat komt door het herstel van de grondwaterstromen in dit gebied", vertelt Alex Zuijdervliet, boswachter van Staatsbosbeheer in het Ulvenhoutse Bos. "Het was in de afgelopen jaren veel te droog geworden in dit gebied. Daardoor kregen bomen als de zomereik een kans, maar door het herstel van de waterhuishouding, gaan die nu dood. Het is mooi om te zien hoe dat dode hout weer allerlei leven aantrekt. Behalve overwinterende insecten, profiteren ook spechten en vleermuizen van dood hout", aldus Zuijdervliet.