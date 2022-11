Oproep World Animal Protection tijdens klimaattop Egypte:  'Minder vlees en stop op nieuwe megastallen'

Toch gaan de meeste gesprekken over klimaatverandering vooral over fossiele energie, tot verbazing van Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection. ‘In het klimaatdebat hebben we het vooral over vliegreizen en elektrische auto’s, maar de rol van de vee-industrie blijft vaak onderbelicht. Door de vlees- en zuivelindustrie lijden er wereldwijd tientallen miljarden veedieren als varkens, koeien en kippen in megastallen, raken wilde dieren hun leefomgeving kwijt én beschadigen we door een disproportionele CO2-uitstoot onze planeet op een manier die onomkeerbaar is. Waarom praten we daar niet vaker over?'