Naast rundvlees ook kippen- en varkensvlees boosdoeners voor klimaat

Het rapport ontmaskert de verborgen klimaatimpact van veefabrieken met varkens en kippen. De onderzoekers keken naar energieverbruik en uitstoot van veefabrieken in Brazilië, China, Nederland en de VS, en de toeleveringsketen, zoals veevoer (en de productie ervan), transport en het gebruik van pesticiden. Wat blijkt? De uitstoot van kippen- en varkensvlees in deze vier landen alleen al staat gelijk aan de uitstoot van ruim honderd miljoen auto’s (de uitstoot van resp. 29 en 74 miljoen auto’s voor kippenvlees en varkensvlees).

Als we klimaatverandering binnen de perken willen houden, zullen we naast rundvlees ook onze consumptie van kippen- en varkensvlees flink moeten verminderen. Dat stelt internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection op basis van nieuw onderzoek. Ook blijkt dat hogere dierenwelzijnsstandaarden nauwelijks negatieve invloed hebben op het klimaat. De organisatie roept daarom op om te kiezen voor minder, maar ook diervriendelijker vlees.

Het grootste deel van deze uitstoot wordt veroorzaakt door de verbouwing van soja voor veevoer. Daar wordt vaak geen rekening mee gehouden als we kijken naar klimaatimpact van de industriële veehouderij. Nemen we daar ook nog de ontbossing in mee – om land vrij te maken voor veevoerproductie –, dan verdubbelt de klimaatimpact van deze industrie zelfs. Koeien hebben vanwege hun methaanuitstoot inmiddels een aardige reputatie opgebouwd als klimaatvervuiler, maar ook de impact van kippen- en varkensvlees is dus groot.

Dierenwelzijn

Dieren verdienen een goed leven. Maar vaak wordt gedacht dat beter dierenwelzijn en minder klimaatimpact niet samengaan in de veehouderij. Uit dit onderzoek blijkt echter dat hogere dierenwelzijnsstandaarden nauwelijks invloed hebben op de klimaatimpact van varkens- en kippenvlees. De onderzoekers stellen dat als consumptie van kippen- en varkensvlees in 2040 met 50% afneemt, terwijl 50% van de veefabrieken hogere dierenwelzijnsstandaarden hanteert, de jaarlijkse klimaatimpact van kippen- en varkensvlees wordt gehalveerd. Voor alle landen gezamenlijk is dat vergelijkbaar met het effect van 45 miljoen minder auto’s op de weg. Alle reden dus, om de dieren een beter leven te geven, vindt World Animal Protection.

Leed voorkomen

Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection Nederland: ‘Wanneer men denkt aan het tegengaan van klimaatverandering gaat het vrijwel altijd over fossiele energie. Een verborgen boosdoener blijft echter vaak onderbelicht: de industriële veehouderij. Door ons voedingspatroon leiden kippen, varkens en koeien een leven vol pijn en stress, terwijl we tegelijkertijd ons klimaat en de natuur vernietigen. Het is een onhoudbare situatie. Met een afname in onze vlees- en zuivelconsumptie, gepaard met hogere dierenwelzijnsnormen, kunnen we veel leed voorkomen. Zowel voor dier, mens als planeet.’

