Opnieuw jonge steur uitgezet in de Rijn

Door de kweek van nakomelingen van de laatste wilde steuren is het nu mogelijk om de vissen opnieuw in de Rijn uit te zetten. Het onderzoek naar de herintroductie van de Europese steur is een gezamenlijk project van ARK, het Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland. In 2012 en 2015 werden ook al gekweekte steuren uitgezet in de Rijn, en in 2023 in de Biesbosch. Uit de gegevens van de zenders van deze vissen blijkt dat een deel in de Noordzee terecht gekomen is via de haven van Rotterdam.