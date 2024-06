Op zoek naar verdwenen oude groenterassen

Vorige eeuw hadden we ontzettend veel verschillende groenterassen in ons land. De variatie was enorm en kon soms wel van dorpje tot dorpje verschillen. "Sommige van die rassen hebben we als erfgoedras bestempeld omdat ze een bijzonder verhaal vertellen over de geschiedenis van ons land, of omdat ze belangrijke eigenschappen hebben waar we vandaag nog iets aan zouden kunnen hebben." zegt de Bruijn. Bijvoorbeeld omdat ze beter bestand zijn tegen droogte of slakken.