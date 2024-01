Op zoek naar de motten van Dorus

‘Twee motten’ van Dorus is uit de mottenballen gehaald. Dankzij TikTok is deze klassieker uit 1957 opnieuw populair onder jongeren. Maar voor velen zijn deze kledingetende motten slechts bekend onder hun namen Charlotte en Bas. Verslaggever Gert Elbertsen gaat met Rik Wever van de Vlinderstichting op zoek naar de door Dorus geliefde motten.

In Nederland zijn ongeveer 2400 soorten motten of nachtvlinders te vinden. De rupsen van de meeste soorten voeden zich met planten, maar enkele hebben zich gespecialiseerd in dierlijk materiaal zoals haren en veren. Zo komt de rups van het roomtipje voornamelijk voor in braakballen van kerkuilen, waar het zich tegoed doet aan muizenharen. Deze soorten, de echte afbrekers in de natuur, zijn ook in staat om kleding aan te tasten.

Rik Wever op zoek naar kledingetende motten © Gert Elbertsen

Kledingetende mot neemt af

In ons land kennen we enkele soorten die in onze kledingkast een nieuwe niche hebben gevonden: de kleermot, een aantal pelsmotten en het eerdergenoemde roomtipje. En daar kunnen ze behoorlijk lastig zijn. Zo graaft de kleermot gangen door kleding en kan daarmee een wollen trui volledig ruïneren. Maar sinds de opkomst van de wasmachine zijn de kledingetende motten aan het afnemen. De eitjes en rupsen overleven een wasbeurt namelijk niet en ze kunnen niet leven van de steeds populairdere synthetische kleding.

Niet spuiten, maar in de wasmachine

Omdat mensen tegenwoordig steeds meer kleding hebben die ongebruikt in de kast ligt, kan het aantal kledingetende motten weer iets toenemen. Maar het zal niet snel uit de hand lopen. Dorus liet de motten in z’n ouwe jas zitten, maar dat gaat zelfs nachtvlinderliefhebber Rik iets te ver. “Niet spuiten, maar gewoon in de wasmachine doen. Dan ben je er als het goed is vanaf”.