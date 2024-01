Op Texel halen ze katten uit de natuur

Loslopende huiskatten, maar ook een groeiende populatie verwilderde katten zaait dood en verderf in de vrije natuur. Met hulp van vrijwilligers van de Wildbeheereenheid proberen Texelse natuurbeheerders het probleem onder controle te krijgen. "Maar we moeten ook het gesprek aangaan met bewoners en katteneigenaren", zegt Thomas van der Es van Staatsbosbeheer op Texel.

Zeker op een eiland als Texel zijn vogels die op de grond broeden niet gewend aan roofdieren. "Wulpen, boomleeuweriken, tapuiten, ... het zijn allemaal vogels die op de grond broeden in de wetenschap dat er geen vossen of marters voorkomen op het eiland", weet Van der Es. "Dan is het extra wrang als je ziet dat één verwilderde kat in een broedseizoen verschillende nesten van de ernstig bedreigde tapuit, één voor één uit de konijnenholen rooft."

Vangkooien

Vrijwilligers van de Wildbeheereenheid op het eiland plaatsen nu kooien in de natuur in de hoop katten te vangen. "Als we een dier vangen checken we of het gechipt is en of er dus een bekende eigenaar is", vertelt kattenvanger Erik Mus. "Die kan de kat dan ophalen in een dierenpension waar wij het naartoe brengen. Maar meestal zijn het katten zonder een eigenaar. Die worden dan uiteindelijk opgevangen in een centrum in Friesland."

Structurele oplossing

Boswachter Van der Es noemt het heel belangrijk dat op deze manier katten uit de natuur worden gehaald. "We moeten dit probleem structureel oplossen. Nu gaat het vaak om verwilderde katten die nog nooit een eigenaar of een bakje kattenvoer hebben gezien. Maar het begint allemaal met katten die van een baasje weglopen, soms heel ver de natuur in. Mensen moeten zich realiseren dat dat niet normaal is."

Uitgebreid menu

Onlangs werd in een artikel in Nature becijferd dat katten een nogal lange menulijst hebben. Wereldwijd komt maar liefst 16 procent van alle vogelsoorten in de uitwerpselen van katten voor. Bij het uitsterven van zeker zestig diersoorten op de wereld - met name op eilanden – is de kat de hoofdoorzaak.