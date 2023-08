Op pad met Miral, een elfjarige bijenfan

Verslaggever Merlijn Schneiders ontmoette Miral op haar school in Rotterdam, de Oranje school. Een school waar veel gedaan wordt aan de natuur, met bijvoorbeeld een groenblauw schoolplein. Een plein waar groen een grote rol in speelt bijvoorbeeld voor buitenlessen. En er is aandacht voor de opvang en afvoer van regenwater. Met als doel: meer school- en buurtkinderen buiten te laten spelen, meer groen in de stad en de stad klimaatbestendiger te maken. Miral vertelde vol vuur over de school en haar liefde voor de bij.