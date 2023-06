Vroege Vogels is jarig!

Vroege Vogels bestaat zondag exact 45 jaar. Met dit jubileum begint de zoektocht naar 10 soorten die elke basisschoolleerling zou moeten kennen. We roepen iedereen op suggesties in te sturen voor deze lijst. Welk dier, welke plant of schimmel mag absoluut niet ontbreken? Begin september presenteren we de Tien.

Liefde voor natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. En daarom start Vroege Vogels radio zondag met een campagne om zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met dieren en planten, die bij hen in de buurt leven. Want hoe meer je weet van natuur, hoe groter de kans dat je er om geeft en wil beschermen.

Soortenschat

In onze jubileumuitzending praten we met verschillende gasten, over het belang van groen onderwijs en over onze natuurgeletterdheid. Een van de sprekers is kinderboekenschrijver Geert-Jan Roebers. Hij kreeg deze week de zilveren griffel voor zijn boek ‘Briljante Planten’. Eerder schreef hij het boek ‘Soortenschat, kindercanon van de natuur in de lage landen’. Verder praten we met Michiel Hooykaas, hij is onderzoeker bij Naturalis en voor zijn promotie onderzoekt hij het beeld dat mensen hebben van dierlijke biodiversiteit en hoe culturele producten als boeken en kleding dat aan het publiek presenteren. Marian Joven is bioloog en werkzaam als docent natuuronderwijs bij de pabo van Hogeschool Leiden. Haar overtuiging is dat natuur in Nederland meer aandacht verdient als waardevol element in opvoeding, onderwijs en kinderopvang.

Natuureducatie

Om de jongeren zelf een stem te geven, hebben we Lobke Bekkema (17) uitgenodigd. Zij is lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Haar passie voor natuur kwam echter niet vanuit school, maar door haar eigen nieuwsgierigheid. "Ik vind het heel belangrijk dat jongeren les krijgen over de natuur. Op deze manier leren ze er ook beter voor zorgen. Het is raar dat kinderen alleen natuurles krijgen vanuit de boeken. Ga eens op zoek naar wat er leeft."



En Evan van Wezel (14), natuurfotograaf en groot liefhebber van vogels. Hij stuurde ons filmpjes van steenuilen en een jonge slechtvalk met een prooi. "Ik ben me de laatste tijd erg gaan verdiepen in steenuilen omdat er bij mij in het dorp best wel wat koppels zitten," schrijft Evan. "Zo ook dit koppel!" Evan heeft zelf les gegeven aan kinderen. Dit ging over een andere favoriete vogelssoort; de slechtvalk. "Ik merkte gelijk dat de kinderen het leuker vonden om buiten les te krijgen. Binnen raakten ze sneller verveeld."

De groene Oranje School

Op de Rotterdamse Oranje School spelen kinderen niet alleen buiten op hun groene schoolplein, ze leren ook veel over de natuur. Het favoriete dier van Miral is de bij, omdat die zo belangrijk is. En Huseyn kan allerlei eetbare planten in de schooltuin aanwijzen! Docent Robert Kwist leidt ons rond op het schoolplein. Hij maakt zich hard voor natuuronderwijs op de basisschool.

K.C. De Vuursteen