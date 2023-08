Op pad met de Queer Bird Club, de Steenbreektrofee en alle overige onderwerpen

Eén van de genomineerde projecten is het Voedselbos Nieuwe Erven in Brummen. Op een stuk maïsland begonnen zes vrijwilligers uit Brummen zes jaar geleden met de aanleg van hun voedselbos. Inmiddels is het een plek geworden waar heel veel vrijwiligers en omwonenden van genieten. Een andere genomineerde is de zogeheten Ecokathedraal van Louis Leroy, in Heerenveen. Met een eindeloze stoom afvalstenen, begon Leroy al in 1966 te bouwen.