Ook vissen kunnen zingen

Kok doet momenteel onderzoek met hydrofoons. Met deze onderwatermicrofoons probeert ze erachter te komen welke vissoorten voorkomen in de Waddenzee. Want daar is nog veel onduidelijkheid over. De Waddenzee is vrij troebel en daarom is het onderwaterleven lastig te bestuderen. De hydrofoons nemen niet alleen het geluid van ‘zingende vissen’ op. Maar ook van zeehonden, bruinvissen en zelfs straaljagers en schepen. Die menselijke geluiden kunnen behoorlijk verstorend zijn voor vissen in de Waddenzee. Dat heeft ermee te maken dat de frequentie van die geluiden overeenkomt met de geluiden die vissen produceren. Het onderzoek van Kok is onderdeel van het programma 'Waddentools Swimway Waddenzee'. Hierin wordt bekeken welke maatregelen kunnen zorgen voor het herstel van de visstand in de Waddenzee.