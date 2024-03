Onze Nationale Bloem vereeuwigd

Met een ruime meerderheid aan stemmen is het madeliefje (Bellis perennis) vorig jaar juni verkozen tot onze Nationale Bloem. Het witte bloempje met het gele hart, in de volksmond wel meizoentje genoemd, had de voorkeur boven de pinksterbloem, het fluitenkruid, de wilde kievietsbloem en de paardenbloem. Meer dan 53.000 mensen hebben hun stem uitgebracht. Botanisch kunstenaar Esmée Winkel heeft het madeliefje nu vereeuwigd in een schilderij. Dit is het officiële kunstwerk van onze Nationale Bloem en vanaf nu te zien in Teylers Museum in Haarlem.