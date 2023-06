Ontmoeting tussen twee bosuilen | Winnaar Zelf Geschoten

Uilen hebben een ontzettend flexibele nek, waar ze wel 270 graden mee kunnen draaien. Zo houden ze alles goed in de gaten! Ruben van Dijk filmde deze bosuilen: "Man en pap bosuil ontmoeten elkaar op een tak na een lange nacht jagen voor hun uilskuiken/takkeling. Op de video is goed te horen dat ze elkaar roepen. Deze opname heb ik 22 april 2023 gemaakt om 06:30 in de omgeving van Twente."