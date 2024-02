Onderzoek aan gigantische dode lammergier en zeearend

Het blijft niet bij dierecologisch onderzoek alleen. Uit alles blijkt een enorme verwondering. “Het is ongelofelijk fascinerend om zo’n dier dat je af en toe in Nederland ziet van zo dichtbij te kunnen zien”, vertelt Jansman enthousiast over de lammergier. Ook Hans Pohlmann van de Vulture Conservation Foundation is bij de sectie en kijkt gebiologeerd naar de lammergier: “In hun oog hebben ze een felrode ring, als ze je zo’n dier in z’n ogen hebt gekeken vergeet je dat nooit meer”.