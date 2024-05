Omarm de slak

Het zal je niet ontgaan zijn. Afgelopen weken zijn ze volop in het nieuws: slakken. Enorme hoeveelheden worden er waargenomen en er wordt veel over geklaagd. We praten erover met Anthonie van Peursen, slakkenexpert van de macaologische vereniging.

"Je hebt er een paar hooligans tussen zitten. Die verpesten het eigenlijk voor de rest." zegt van Peursen. De wegslak bijvoorbeeld is de meest voorkomende naaktslak die je nu overal ziet. Die eet van jong blad en daar kun je dus ook last van krijgen in je tuin. Of de segrijnslak, die eet ook van onze tuinplanten. "Wij noemen die om die redenen ook wel de chagrijnslak." Maar er zijn ook veel slakkensoorten die je tuinplanten met rust laten.