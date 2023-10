Oevers van rivieren vol met plastic afval, pak de bron aan

Op de oevers die tienduizenden vrijwilligers jaarlijks afstruinen om troep op te ruimen, liggen gemiddeld 311 stuks afval per 100 meter. Piepschuim, folie en hard plastic vormen de top drie van meest aangetroffen soorten afval op de oevers van de Rijn, de Maas en andere rivieren. Dit plasticafval vervuilt niet alleen de oevers, maar komt ook in het rivierwater terecht en uiteindelijk in zee. "Gesteld kan worden dat de plasticsoep al in de rivieren begint", concluderen de organisaties.