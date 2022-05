Octopussen gebruiken ons afval als schuilplaats

Wetenschappers van Braziliaanse en Italiaanse universiteiten onderzochten meer dan 250 onderwaterbeelden die mensen van over de hele wereld instuurden. Daarop was te zien hoe octopussen de interactie aangaan met het afval in zee.

In de oceaan leeft een slim diertje: de octopus. Zijn nieuwste vondst is schuilen in menselijk afval in plaats van schelpen. Want daarvan ligt er genoeg op de oceaanbodem.

De wetenschappers zagen de octopussen in flessen, bakjes en blikjes kruipen om te schuilen van roofdieren. Een octopus die zich in een fles gewurmd heeft, krijgt een roofdier maar lastig te pakken. Sommige octopussen legden hun eieren in een fles. Anderen gingen met troep aan de wandel, of vochten met elkaar om een stuk afval.

Opvallend is dat de weekdieren een voorkeur lijken te hebben voor glas. In meer dan veertig procent van de gevallen kropen de octopussen in glas, zoals bierflesjes. Slechts een kwart van de video’s toonde octopussen die in plastic kropen. Een verrassing voor de onderzoekers, die het hoger hadden ingeschat. Naast glas en plastic gebruikten de octopussen ook blikjes en metalen buisjes als onderdak.

De onderzoekers vermoeden dat de octopussen graag in glas kruipen, omdat de textuur meer vergelijkbaar is met schelpen. Een groot nadeel is dat glazen flessen gebroken kunnen zijn, waardoor de dieren zich kunnen verwonden aan de scherpe randen.

Kokosnootoctopus met plastic bekertje

De wetenschappers identificeerden op de beelden 24 verschillende soorten octopussen. De meeste beelden kwamen uit Azië. De octopussoort die het vaakst in menselijk afval kruipt, is de kokosnootoctopus. Deze soort bedekt zich normaal met een schelp of kokosnoot. Op de ingestuurde beelden deed ‘ie dat bijvoorbeeld met een plastic bekertje.

Het is zorgelijk dat de weekdieren zijn begonnen menselijk afval te gebruiken. “Het is zo gewoon geworden dat ze het afval gebruiken om zichzelf te beschermen in plaats van hun natuurlijke schuilplaatsen zoals schelpen, die schaars worden in de oceaan”, vertelt onderzoeker Maira Proietti aan CBC.

Bron: ScienceDirect, Kijkmagazine, CBC