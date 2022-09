Nu ga ik er eens op uit | Nominatie Jan Wolkers Prijs

'Nu ga ik er eens op uit, de wandeldagboeken van Jac. P. Thijsse', is één van de vijf genomineerde titels voor de Jan Wolkersprijs 2022. We wandelen Thijsse een stukje achterna met de 'bezorger' van de dagboeken, Marga Coesèl en stadsecoloog Ton Denters.

Hij was misschien wel de bekendste voorvechter van natuurbescherming van ons land. Jac. P. Thijsse werd beroemd dankzij de Verkadealbums. Maar dat hij ook dagboeken bijhield is minder bekend. In ‘Nu ga ik er eens op uit’ zijn de twee oudste dagboekdelen van Thijsse te lezen. Met een uitgebreide toelichting van Marga Coesèl. Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen: 'Het is prachtig uitgegeven, met heel veel illustraties, een beetje in de stijl van de Verkade-albums, die altijd verbonden zijn met Thijsse. Het is een heel aantrekkelijk boek.'