Noorderlicht gezien in het noorden, oosten én westen

Op veel plaatsen in Nederland is donderdagavond het noorderlicht gezien. Op sociale media staan veel beelden van het poollicht, dat mensen hebben gezien in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In het westelijk deel van Nederland hangt bewolking. Ook daar is het geomagnetische verschijnsel te zien geweest, maar dan tussen de wolkenvelden door, zoals op de foto van Kasteelheertje aan de Kinderdijk in Zuid-Holland.