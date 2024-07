NMF Limburg: verbod op asfalt gemengd met giftig Beaumix

De Natuur- en Milieufederatie (NMF) Limburg wil dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een verbod uitvaardigt voor het gebruik van het materiaal Beaumix. De NMF heeft grote zorgen over het voorgenomen gebruik van dit materiaal bij de verbreding van de A2 in Limburg, staat in een brief van de milieufederatie aan minister Barry Madlener van I&W.