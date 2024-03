NK tegelwippen: tegels eruit en groen erin

In hoog tempo tegels eruit, groen erin. Dat staat centraal bij de jubileumeditie van het NK Tegelwippen. In het komende half jaar zullen 175 gemeenten massaal tegels verruilen voor groen zoals gras, bloemperken, bomen en geveltuinen.

Sinds de eerste editie van het NK Tegelwippen in 2020 zijn in Nederland bijna 9 miljoen tegels verwijderd. Dat zijn ongeveer 160 voetbalvelden aan groen erbij. Het woord tegelwippen heeft zelfs een plek veroverd in de Dikke van Dale en ook in Vlaanderen doen ze sinds afgelopen jaar mee.