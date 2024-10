Nieuwsgierige gehoornde slijmvis komt uit schuilplaats

De vissen komen voor in het zuidelijke deel van de Noordzee, van Ierland tot West-Afrika in de Oost-Atlantische Oceaan en ook in de Middellandse Zee. Toch is de soort relatief zeldzaam aan de Nederlandse kunst. In de Waddenzee en Zeeuwse wateren komen ze vooral voor bij stenige dijken en op mossel- en oesterbanken.