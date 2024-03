Nieuwe woonruimte voor zeldzame mopsvleermuis

Het was bijzonder nieuws vorig jaar zomer: voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is toen bij toeval een mopsvleermuis gevangen, tijdens onderzoek naar andere vleermuissoorten. De ontdekking werd gedaan in de Gelderse Achterhoek, in het buitengebied rond Winterswijk. “Het bleek om een dame te gaan want we konden zien dat ze zogend was”, vertelt Wieneke Huls van de Zoogdiervereniging, één van de ontdekkers. “We hebben haar gezenderd en zijn haar gevolgd. Vrij snel vonden we ook de plek waar ze haar jong had en bleek het te gaan om een kraamkolonie van zeven mopsvleermuizen. De hele kolonie zat achter een stuk boomschors, dat is gebruikelijk voor deze soort”.