Nieuwe paddenstoel voor Nederland ontdekt in Utrechts park

Nederland is een paddenstoelensoort rijker. Zwammenkenner Peter-Jan Keizer ontdekte Auriporia aurulanta niet in een oud bos of een bijzonder moerasgebied, maar in de stad Utrecht op een dode stam die bedoeld is om parkeren in de berm te voorkomen. Keizer: “Ook steden kunnen goede plekken voor paddenstoelen te zijn.”