'Nieuw kabinet, maak strengere regels tegen watervervuiling'

PFAS is een verzamelnaam voor allerlei chemische stoffen en staat voor per- en polyfluoroalkylstoffen. Deze stoffen zijn door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS maakt een object water-, vet-, vuil- en stofafstotend. Ze kunnen goed tegen warmte en worden niet gemakkelijk aangetast door andere chemische stoffen. De PFAS worden gebruikt bij het maken van regen- en skikleding, pannen met anti-aanbaklaag, blusschuim of smeermiddel. Eenmaal in het milieu blijven PFAS lang bestaan en hopen zich op. Een aantal PFAS waar zorgen over bestaan mogen nog maar beperkt gebruikt worden, omdat ze schadelijke effecten kunnen veroorzaken bij mensen, dieren en planten.