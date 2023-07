'Neem geen beschermde diersoort mee als souvenir'

Nederlandse vakantiegangers die een souvenir mee naar huis willen nemen, moeten opletten dat het aandenken niet van beschermde dieren of planten afkomstig is. Daarvoor gelden namelijk aparte regels en soms is het zelfs verboden om dit soort voorwerpen in je bezit te hebben. Die oproep doet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) woensdag. De dienst ziet dat er jaarlijks steeds meer voorwerpen van bedreigde soorten worden ingeleverd.

Sinds oktober 2019 heeft de RVO een inleverpunt geopend in Den Haag waar mensen anoniem en vrijwillig hun voorwerpen kunnen inleveren. Dat heeft de dienst gedaan om de illegale handel in voorwerpen van beschermde soorten tegen te gaan. Sindsdien wordt bijgehouden hoeveel en wat er is ingeleverd. Zo zijn er sinds begin dit jaar tot nu toe 1195 producten van bedreigde dier- en plantensoorten ingeleverd. In 2022 en in 2021 waren dat er respectievelijk 865 en 138. Volgens de RVO heeft de coronapandemie toen mogelijk een rol gespeeld, waardoor die aantallen laag waren. In totaal zijn er volgens de RVO sinds 2019 bijna 3000 spullen ingeleverd.