Nederlandse ringslangen besmet met gevreesd schimmel

Voor het eerst is de gevreesde slangenschimmel Ophidiomyces ophiodiicola vastgesteld bij wilde ringslangen in Nederland. De schimmel kan een huidziekte veroorzaken die soms leidt tot de dood van de slang. De infecties zijn ontdekt door stichting RAVON en de Universiteit Gent die dit sinds 2017 onderzoeken.

De schimmel veroorzaakt de huidziekte ophidiomycose ook wel bekend als: ‘snake fungal disease’. De schimmel is tot op het heden vastgesteld bij 62 slangensoorten, verspreid over drie continenten: Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. Dit ging om zowel wilde als gehouden slangen. De schimmel lijkt vooral voor te komen bij slangen die in vochtige gebieden leven.