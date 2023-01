Nederlandse bedrijven doen onvoldoende om natuur te ontzien

In afgelopen jaren hebben de overheid en maatschappelijke organisaties veel concrete tools ontwikkeld om bedrijven te helpen hun impact op biodiversiteit te meten en te verkleinen, of zelfs netto positieve impact te realiseren. Het achterblijven van serieuze vooruitgang in de NEx op het thema biodiversiteit past in het algemene beeld dat vrijwillige en vrijblijvende maatregelen en convenanten onvoldoende vooruitgang opleveren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Internationaal en in Nederland groeit de overtuiging dat bindende wet- en regelgeving nodig is om de negatieve impact vanuit het bedrijfsleven significant en urgent omlaag te brengen.