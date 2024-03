Nederland stemt tegen natuurherstelwet

Het kabinet heeft alsnog besloten de motie uit te voeren, schrijft de minister aan de Kamer. ‘’Dit betekent dat het kabinet tegen de Natuurherstelverordening zal stemmen, waarbij met een stemverklaring erkenning zal worden gegeven voor de mate waarin aan Nederland tegemoet is gekomen." Volgens haar moet ook voorkomen worden dat de tegenstem andere dossiers schaadt waar momenteel over wordt onderhandeld.

De al afgezwakte verordening van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans is bedoeld om de natuur in de Europese Unie de komende decennia te herstellen. Volgens de Tweede Kamer is Nederland niet in staat om de doelen van de natuurherstelwet te halen. Het kabinet is ook zeer kritisch over onderdelen van de verordening.