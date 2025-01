Natuurbeheerders extra alert op mond-en-klauwzeer bij grazers

Voor de organisatie is het niet eenvoudig om maatregelen te nemen als in de buurt van een kudde een MKZ-uitbraak zou zijn. "Veehouders kunnen hun bedrijf helemaal afsluiten. Onze dieren lopen in natuurgebieden, die kun je niet zomaar afsluiten." Toch is dat in noodsituaties wel een optie. "Daar moeten we dan over in gesprek met terreinbeheerders."

Dieren preventief vaccineren is ook een mogelijkheid, maar ook dat zal pas gebeuren als daar aanleiding toe is door een uitbraak in de omgeving. In de winter is dat iets makkelijker dan in de zomer, want dan vallen dieren te lokken met eten. "In de zomer is er eten genoeg, dan krijg je ze niet gelokt", legt de woordvoerder van Free Nature uit. Hij voegt eraan toe dat de dieren die buiten lopen vaak relatief veel weerstand hebben. "Met de blauwtonguitbraak zagen wij een zeer lage sterfte. Je ziet dat deze dieren een hogere natuurlijke weerstand hebben. Maar over sterfte door MKZ durf ik geen voorspelling te doen."