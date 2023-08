Nachtvlinders van Landtong Rozenburg

Een bijzondere soort die we hier tegenkomen is de wilgenwespvlinder. Deze ‘dagactieve nachtvlinder’ is best algemeen, maar wordt toch niet vaak door mensen gezien. Om hem in het veld op te speuren is ook vrij lastig, maar dankzij speciale vallen is het een van de meest simpele soorten om te vangen op het moment. Je zet de val ergens neer en als er een in de buurt zit, dan heb je hem vaak al te pakken binnen een kwartier.