Na het hoogwater is plasticsoep goed zichtbaar in de grote rivieren

Nu het winterhoogwater zich terugtrekt uit de grote rivieren is duidelijk dat er grote hoeveelheden afval, met name plastic, op de oevers is terechtgekomen. Dit is niet voor de eerste keer. Ruim duizend vrijwilligers van Schone Rivieren doen mee aan het onderzoek naar rivierafval dat al vijf jaar loopt.

Eind vorig jaar zijn de resultaten in het rapport 'Plasticsoep in de Nederlandse Rivieren' van de stichting Schone Rivieren gepubliceerd. Uit de resultaten blijkt dat al jaren gemiddeld honderden zwerfafval-items per honderd meter oever aanspoelen. Dit jaar verwacht ze op diverse plekken duizenden items per honderd meter te gaan vinden. Door een combinatie van een lange periode van hoogwater en sterke wind spoelt er extra veel afval aan. Op diverse plekken hebben onze vrijwilligers afvalhotspots ontdekt. De plasticsoep, die dus al in de rivieren begint, wordt hiermee weer eens pijnlijk zichtbaar.