Na 60 jaar is de eierleggende vachtegel herontdekt op Papoea

Meer dan zestig jaar na de laatste waarneming heeft een expeditieteam een zeer zeldzame vachtegel (Zaglossus attenboroughi) herontdekt in het Cyclops-gebergte van Papoea (Nieuw-Guinea, Indonesië). Dit iconisch, eierleggend zoogdier is vernoemd naar de beroemde presentator Sir David Attenborough en is vastgelegd op foto's en video's met behulp van meer dan 80 wildcamera's.

Van het geslacht vachtegels (Zaglossus) zijn er drie nog levende soorten bekend, die alleen op Nieuw-Guinea voorkomen. Deze dieren hebben de stekels van een egel, de snuit van een miereneter en de poten van een mol. Tot nu toe was er slecht één exemplaar bekend van Zaglossus attenboroughi. Dit exemplaar komt uit het Cyclops-gebergte in de buurt van Jayapura in noordoostelijk Papoea en ligt opgeslagen in collectie van Naturalis. Tijdens een expeditie in mei 2007 waren al aanwijzingen gevonden van dat soort niet is uitgestorven.