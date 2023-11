MOB: Bedrijven die schadelijke stoffen lozen op de Waddenzee moeten dicht

Milieuorganisatie MOB vindt dat de bedrijven FrieslandCampina in Bedum en Nedmag in Veendam gesloten moeten worden, omdat ze schadelijke stoffen lozen op de Waddenzee. De organisatie van Johan Vollenbroek heeft alle instanties die betrokken zijn bij de vergunningen van de bedrijven in de provincie Groningen een officieel verzoek gestuurd om in te grijpen. Dat is een standaard eerste stap in dit soort zaken.