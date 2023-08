Milieugroep RePlanet wil pleiten voor kernenergie

RePlanet meldt in een recent rapport dat de populariteit van kernenergie onder leden van milieuorganisaties in acht landen stijgt. Zelfs in Duitsland, dat onlangs centrales sloot, bleek meer dan de helft van de mensen ’erg voor’ nieuwe kernenergie te zijn.

Is kernenergie duurzaam?

Zes leden van RePlanet willen zich nu voegen in een rechtszaak tussen Greenpeace en de Europese Commissie, waarin Greenpeace wil afdwingen dat Europa kernstroom afvoert van de lijst van duurzame energiebronnen. Als de groep zijn zin krijgt, kunnen de jonge activisten hun standpunt verdedigen in de rechtszaal. "Greenpeace zit vast in het verleden en vecht tegen schone, CO2-vrije kernenergie", menen zij.

Tegelijk met het verzoek aan het Europese Hof lanceren ze een petitie, waarin ze Greenpeace oproepen om te stoppen met alle campagneactiviteiten tegen kernenergie.

De campagne van de jongeren wordt betaald door RePlanet, een filantropisch gefinancierde milieugroep die zegt geen donaties van de industrie of politieke partijen te accepteren. De jonge activisten stellen dat zij zich in de steek gelaten voelen door het standpunt van Greenpeace als het gaat om kernenergie. Ze vinden dat dit standpunt veertig jaar geleden misschien begrijpelijk was, maar dat het niet bijstellen ervan in het licht van de klimaatcrisis hun directe toekomst in gevaar brengt.

Bron: ANP