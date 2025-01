Met graafmachines de duinen toekomstbestendig maken + filmpje

Het project wordt gefinancierd door Provincie Noord-Holland en is onderdeel van Programma Natuur. Thomas is trots: “Het is een voorbeeld van het nieuwe denken in natuurbeheer. We doen iets wat de natuur niet zelf meer zelf kan, in dit geval het aftoppen van de duinen. Daarna neemt de natuur het over. Ik ga met veel interesse volgen hoe de natuur dat de komende jaren gaat doen.”