Melancholieke klanken van de grote lijster | Vogelzangcursus

Het is een merelachtige zang maar dan veel luider, de zang van de grote lijster. Zijn lied bestaat uit korte strofen dan de merel en wat droeviger. Bovendien kent de zang van de grote lijster minder variatie dan de zang van de merel. De grote lijster is een van de eerste vogels die je hoort in het loofbos, vanaf januari en soms zelfs december zijn ze al te horen. Grote lijsters zijn standvogels, dus het hele jaar in Nederland.