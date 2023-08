Meikever, poetsende dassen en foeragerende kluut | Zelf Geschoten

Portret van een meikever, een jonge grote bonte specht wordt gevoerd en een kluut is aan het foerageren. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over Landtong Rozenburg. En het winnende filmpje is van de dassen van Wilbert Heijkoop!

Jonge grote bonte specht

Is het een middelste bonte specht? Nee, het is een jonge grote bonte specht! De jonkies hebben namelijk een rood petje, dat verdwijnt zodra ze volwassen worden. Gefilmd door Robert Cramer.

De grote bonte specht komt je waarschijnlijk bekend voor, maar wist je dat de familie van spechten in totaal uit wel 210 soorten bestaat? Maak in deze fotoserie kennis met zes soorten spechten die je gewoon in eigen land tegen kunt komen.

Portret van een meikever

Met zijn roodbruine voelsprieten is de meikever erg fotogeniek. Het mannetje gebruikt deze voelsprieten om mee te ruiken. Video van Ton Vranken.

De meikever heeft zijn naam te danken aan het voorkomen van mei tot juni. Daarnaast valt de meikever enorm op door zijn ‘uitgewaaierde’ oranje antennes. De kever zet zijn antennes uit, wanneer hij op zoek is naar eten of naar een partner. De kever kan namelijk met zijn antennes geur waarnemen. Zo kan hij in de voortplantingsperiode een vrouwtje vinden aan de hand van de geur die zij verspreid, namelijk feromonen. Niet iedereen is altijd even blij met de aanwezigheid van de meikever, vooral niet met de larven van de meikever. Deze larven eten graag de wortels van geteelde gewassen.

© Meikever - fotograaf jvriens

Scholekster met jong

Jonge scholeksters zijn een makkelijke prooi voor rovers, omdat ze nog niet kunnen vliegen. De ouder moet dus eten verzamelen én goed op de kleine letten. Gefilmd door Hilde van Heuveln.

Onderzoek met gezenderde scholeksters laat zien: vogels moeten in de broedtijd te ver vliegen om aan voedsel te komen. Ze laten hun eieren of jongen dan te lang alleen. Alleen ouders die dichtbij, in een goed territorium voedsel kunnen vinden, krijgen nog af en toe een jong groot. "Er moet iets structureel verbeteren in agrarisch Nederland om weidevogels als de scholekster vooruit te helpen", zegt Bruno Ens van Stichting Onderzoek Scholeksters, SOS in een reportage van Vroege Vogels Radio. Beluister die hier.

Foeragerende kluut

Met zijn opgewipte snavel loopt de kluut al maaiend door ondiep water. Zodra er wormen of garnalen in zijn vizier komen, klapt de snavel dicht! Video gemaakt door Hera Sengers.